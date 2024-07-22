Москва, 22 июля, 2024, 17:34 — ИА Регнум. На этих президентских выборах у вице-президента США Камалы Харрис нет никаких шансов победить легально, поэтому стоит ожидать попыток фальсификации результатов голосования. Такое мнение 22 июля корреспонденту ИА Регнум высказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян, комментируя стремление Харрис добиться выдвижения кандидатом на пост главы государства от Демократической партии.

Alicia Devine/AP/TASS Вице-президент США Камала Харрис

21 июля Байден объявил о выходе из президентской гонки. Он пояснил, что не стал бороться с бывшим президентом США и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом за победу «в интересах партии и страны». Байден поблагодарил за работу свою команду, особенно вице-президента Камалу Харрис. Байден призвал демократов поддержать на выборах её кандидатуру. Харрис пообещала сделать всё возможное для победы демократов над Трампом.

Ордуханян отметил, что решение Байдена о выходе из президентской гонки не было неожиданным, так как шли ожесточённые закулисные переговоры по поводу будущего либерального крыла политического истеблишмента США.

«Деятельность администрации Байдена нанесла невосполнимый ущерб, поэтому спонсоры партии пришли к решению о замене Байдена на Камалу Харрис, кандидатура которой также вызвала напряжённые споры в Демократической партии. Политическая борьба продолжается. А в ноябре ожидается разгромная победа Дональда Трампа над Камалой Харрис, при этом никто не отменял стрелка номер два. На этих выборах у Харрис нет никаких шансов победить легально, поэтому следует ожидать попыток фальсификации результатов голосования», — отметил американист.

В свою очередь руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков считает, что, несмотря на низкий рейтинг Харрис, она является наиболее подходящим кандидатом от Демократической партии вместо Байдена. Её фигура сейчас привлекает большое внимание, которое может перебить волну поддержки вокруг Трампа, обусловленную неудачным покушением и ярким выступлением на съезде Республиканской партии США.

По его словам, в ближайшие дни Харрис может объявить, кого она выберет в качестве вице-президента, и это решение также будет широко обсуждаться. В данной ситуации нельзя сказать, увеличит или уменьшит это шансы Трампа или Харрис на победу. Более или менее станет понятно ближе к ноябрю, пояснил американист.

«Вступление в борьбу за президентское кресло Харрис — это попытка перебить повестку и сильно повысить ставки, как говорят американцы, «перевернуть стол». Харрис была сенатором от Калифорнии, до этого занимала должность Генерального прокурора этого штата. Харрис умеет спорить и аргументировать свою позицию. До ноября все политические ресурсы могут быть направлены на то, чтобы она победила на выборах, но это не гарантирует её успех. Это может помочь демократам переломить тенденцию на рост популярности Трампа. И в ближайшие месяцы будет понятно, насколько успешно это удастся реализовать», — уточнил американист.

Как передавало ИА Регнум, вице-президент США Камала Харрис заявила, что решение Байдена выйти из гонки стало «самоотверженным и патриотическим поступком» ради будущего американского народа.

Журналист телекомпании CBS Эд О’Киф проинформировал, что голосование по выдвижению Харрис кандидатом от Демократической партии на выборах американского президента запланировано на 1 августа. Речь идёт о виртуальном голосовании, по итогам которого, вероятно, вице-президент будет официально объявлена кандидатом. Таким образом, кандидатура может быть утверждена досрочно, а не на общенациональном съезде партии в Чикаго 19–22 августа.

Бывший американский лидер Билл Клинтон и его супруга, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон поддержали выдвижение Харрис в качестве кандидата на выборах. Позднее стало известно, что за несколько часов американцы пожертвовали 46,7 млн долларов предвыборной кампании вице-президента. Платформа для сбора средств ActBlue отметила, что это самый крупный сбор в течение дня в 2024 году.