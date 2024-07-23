Вашингтон, 23 июля, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден с момента вступления в должность главы государства считал вице-президента Камалу Харрис готовой занять пост американского лидера. Об этом 23 июля заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в эфире телеканала ABC News.

Tierney L. Cross — Pool via CNP/Global Look Press

«Он (Байден. — Ред.) выбрал Камалу Харрис в вице-президенты, поскольку с первого дня верил, что она будет способна руководить», — сказала она.

По словам представителя Белого дома, действующий американский лидер также считает вице-президента «подходящим человеком» для того, чтобы возглавить предвыборную кампанию демократов.

Жан-Пьер уточнила, что, несмотря на выход Байдена из предвыборной гонки, его работа на посту главы государства не закончена, и он намерен довести её до конца перед своим уходом.

Как сообщало ИА Регнум, действующий президента США 21 июля объявил о выходе из предвыборной кампании. По словам Байдена, он решил это сделать в интересах демократов и США. Глава Белого дома также призвал Демпартию поддержать кандидатуру Харрис на президентских выборах в ноябре.

Вице-президент США позднее 21 июля заявила, что добьётся выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии. Харрис также пообещала приложить все усилия, чтобы победить экс-президента США Дональда Трампа на выборах.

Газета The Wall Street Journal 23 июля написала, что ряд ключевых членов администрации Байдена уйдут в отставку в случае победы на выборах в ноябре нынешнего вице-президента. Отмечалось, что свои посты могут покинуть госсекретарь США Энтони Блинкен, советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и министр обороны Ллойд Остин.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян 22 июля заявил ИА Регнум, что у Харрис нет никаких шансов победить легально на выборах президента США в ноябре, а потому стоит ожидать попыток фальсификации результатов голосования. По его словам, деятельность администрации Байдена нанесла демократам невосполнимый ущерб.