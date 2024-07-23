СМИ: Блинкен, Салливан и Остин уйдут в отставку в случае победы Харрис
WSJ: Блинкен, Салливан и Остин уйдут в отставку в случае победы Харрис
Вашингтон, 23 июля, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Ряд ключевых членов администрации президента США Джо Байдена уйдут в отставку, если на выборах в ноябре победит нынешний вице-президент Камала Харрис. Об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
По информации издания, своих постов могут лишиться госсекретарь Энтони Блинкен, советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан и министр обороны Ллойд Остин.
«Если Харрис займет президентский пост, это может привести к встряске команды демократов, отвечающей за национальную безопасность… Ключевые лица, назначенные при Байдене, включая Джейка Салливана, Энтони Блинкена и Ллойда Остина, скорее всего, не получат продления своих нынешних полномочий», — говорится в материале.
По данным газеты, ключевую роль в решении вопросов национальной безопасности при Харрис в случае её избрания, скорее всего, будет играть её нынешний советник Филип Гордон.
Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. В качестве кандидата на предстоящих выборах он предложил Харрис.
22 июля телеканал CBS News распространил информацию о том, что предвыборная кампания Харрис собрала за сутки более $80 млн после решения Байдена отказаться от дальнейшего участия в гонке.
Агентство Associated Press сообщило 22 июля, что Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для утверждения её в качестве кандидата на президентских выборах.
Политолог-американист Рафаэль Ордуханянв разговоре с ИА Регнум заявил, что у Харрис нет никаких шансов победить легально на выборах президента США. Он предупредил, что из-за этого стоит ожидать попыток фальсификации результатов голосования.