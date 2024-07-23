Вашингтон, 23 июля, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Ряд ключевых членов администрации президента США Джо Байдена уйдут в отставку, если на выборах в ноябре победит нынешний вице-президент Камала Харрис. Об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Ting Shen — Pool via CNP/Global Look Press Камала Харрис

По информации издания, своих постов могут лишиться госсекретарь Энтони Блинкен, советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан и министр обороны Ллойд Остин.

«Если Харрис займет президентский пост, это может привести к встряске команды демократов, отвечающей за национальную безопасность… Ключевые лица, назначенные при Байдене, включая Джейка Салливана, Энтони Блинкена и Ллойда Остина, скорее всего, не получат продления своих нынешних полномочий», — говорится в материале.

По данным газеты, ключевую роль в решении вопросов национальной безопасности при Харрис в случае её избрания, скорее всего, будет играть её нынешний советник Филип Гордон.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. В качестве кандидата на предстоящих выборах он предложил Харрис.

22 июля телеканал CBS News распространил информацию о том, что предвыборная кампания Харрис собрала за сутки более $80 млн после решения Байдена отказаться от дальнейшего участия в гонке.

Агентство Associated Press сообщило 22 июля, что Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для утверждения её в качестве кандидата на президентских выборах.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханянв разговоре с ИА Регнум заявил, что у Харрис нет никаких шансов победить легально на выборах президента США. Он предупредил, что из-за этого стоит ожидать попыток фальсификации результатов голосования.