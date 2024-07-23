Вашингтон, 23 июля, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Покушение на бывшего президента США и нынешнего кандидата на должность главы государства Дональда Трампа не что иное, как глупость. Так произошедшее на митинге в Пенсильвании прокомментировал российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Кадр из соцсети

В интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова он подчеркнул, что нельзя лишать жизни людей, даже если они вызывают ненависть.

«Тупость, я думаю. Не понимаю, как вообще можно человека убить, даже если ты его ненавидишь. Слава богу, что жив остался», ― сказал хоккеист.

Он также добавил, что не пробовал выйти на связь с экс-президентом США для поддержки. На вопрос, за кого бы Овечкин голосовал, если бы у него было гражданство США, хоккеист ответить не смог.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» добавил, что после завершения карьеры не намерен оставаться в США, а вернётся в Россию.

Как сообщало ИА Регнум, покушение на Трампа совершили 13 июля на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Во время мероприятия прозвучали несколько выстрелов, политик получил ранение в ухо. Один из участников митинга погиб, ещё два человека получили ранения.

Силовики ликвидировали стрелявшего — 20-летнего жителя штата Томаса Мэтью Крукса. Перед покушением он записал видеообращение, в котором заявил о ненависти к Республиканской партии и её лидеру.

Бывший лечащий врач Трампа Ронни Джексон 21 июля сообщил, что выздоровление кандидата в президенты после покушения проходит согласно ожиданиям.

После произошедшего рейтинг одобрения кандидата в президенты от Республиканской партии достиг максимума за четыре года и составил 40%.