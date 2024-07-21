Вашингтон, 21 июля, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Рейтинг одобрения экс-президента США, кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа после покушения на него достиг максимума за четыре года, сообщил 21 июля телеканал ABC со ссылкой на данные соцопроса, проведённого совместно с Ipsos.

Evan Vucci/AP/TASS Дональд Трамп сразу после покушения

Телеканал и социологическая компания опросили 1141 человека в режиме онлайн.

В настоящее время рейтинг одобрения Трампа составляет 40%, сказано в сообщении. Более высокий показатель фиксировался только в августе 2020 года — действующего (в тот момент) президента США поддерживали 42% граждан.

Деятельность соперника Трампа по предвыборной гонке, действующего главы государства Джозефа Байдена одобряют 32% граждан. Не одобряют деятельность Байдена 55% опрошенных, Трампа — 51%.

Также в сообщении отмечается, что 60% граждан США поддерживают призыв к Байдену о выходе из президентской гонки. 38% респондентов полагают, что с задачей «объединения США» лучше справится Трамп, 31% — что Байден.

Как передавало ИА Регнум, покушение на Трампа было совершено 13 июля на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Во время мероприятия прозвучали несколько выстрелов, политик получил ранение в ухо. Один из участников митинга погиб, ещё два человека были ранены.

Нападавшего ликвидировали. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Перед нападением он записал видео, где заявил, что ненавидит республиканцев и Трампа. Крукс стрелял с крыши производственного здания, его отделяли от Трампа около 100 метров.

Ранее ряд американских СМИ со ссылкой на осведомлённые источники сообщал, что Байден может выйти из президентской гонки по инициативе своих однопартийцев, которые опасаются победы Трампа в случае, если кандидатом от Демократической партии станет действующий президент.

В частности, портал Axios со ссылкой на осведомлённые источники сообщал, что давление со стороны лидеров Демократической партии и близких друзей убедит Байдена сняться с выборов уже в конце этой недели, 15–21 июля. Позднее Байден, однако, заявил, что на следующей неделе, 22–28 июля, продолжит кампанию. Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года.

В настоящее время всё складывается идеально для Трампа и республиканцев, и если в этом нет подвоха, можно лишь позавидовать политической удаче Трампа, который избежал смерти, победил демократов в судебных войнах и на всех парах мчится к возвращению в Белый дом, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Малек Дудаков.