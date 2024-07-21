Вашингтон, 21 июля, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Выздоровление экс-президента США, кандидата в президенты Дональда Трампа после покушения проходит согласно ожиданиям, сообщил 21 июля бывший лечащий врач Трампа Ронни Джексон.

Global look Press/Annabelle Gordon/Consolidated News Photos Дональд Трамп

Медик направил в Палату представителей Конгресса США письмо с рассказом о ходе восстановления экс-президента. Трамп опубликовал документ на своей странице в социальной сети Truth Social.

«С экс-президентом Трампом всё в порядке, его восстановление после пулевого ранения проходит в соответствии с ожиданиями», — сказано в письме.

Джексон также сообщил некоторые подробности о ранении экс-президента. Он рассказал, что пуля оставила на ухе рану длиной около 2 см. Учитывая характер и размер раны, её решили не зашивать. Отёк после ранения спал, но у Трампа иногда возобновляется кровотечение из раны, а поэтому ещё некоторое время ему придется носить повязку.

Как передавало ИА Регнум, покушение на Трампа было совершено 13 июля на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Во время мероприятия прозвучали несколько выстрелов, политик получил ранение в ухо. Один из участников митинга погиб, ещё два человека были ранены.

Нападавшего ликвидировали. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Перед нападением он записал видео, где заявил, что ненавидит республиканцев и Трампа. Крукс стрелял с крыши производственного здания, его отделяли от Трампа около 100 метров.

Газета Politico, ссылаясь на двух высокопоставленных американских чиновников, сообщила, что разведывательное сообщество США получает всё больше доказательств того, что Иран якобы «активно работает над заговорами с целью убийства Трампа». Тегеран опроверг эти предположения.

США переживают серьёзный внутренний кризис, и американским элитам выгодно отвлечь внимание общественности от внутренних противоречий, направив его на внешние проблемы, отметил в беседе с ИА Регнум историк, аналитик, эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам Сергей Балмасов.