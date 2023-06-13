Москва, 13 июня, 2023, 20:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал, что главная проблема Украины — созданная внутри страны «анти-Россия». Об этом он рассказал на встрече с военными корреспондентами 13 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«То, что там сделали — это анти-Россию. Создали как основу собственного существования, создали анти-Россию и начали её укреплять. В этом проблема», — сказал Путин.

Президент напомнил, что когда Украина получила независимость, в Декларации об этом было прописано, что она становится нейтральным государством. И при этом страна «вдруг захотела в НАТО», где с радостью заявили, что двери открыты.

«Но мало того, что обманули всех подряд о том, что НАТО не будет расширяться на восток, но наши исторические территории с населением русскоговорящим в НАТО — не оборзели, нет? Полностью. Знают, что создают угрозу для нас. Целенаправленно действуют при всех наших попытках наладить нормальные отношения», — резюмировал президент.

О том, что Запад делает из Украины «анти-Россию», Путин говорил в феврале 2023 года. Как сообщало ИА Регнум, тогда глава государства, выступая с посланием к Федеральному собранию, подчеркнул, что в 30-е годы Запад открыл нацистам путь к власти в Германии, а сегодня делает из Украины «анти-Россию». Путин заявил, что корнями этот «проект» уходит в XIX век.