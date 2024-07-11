Москва, 11 июля, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Для жителей и гостей Москвы на винтажном маркете, расположенном на Чистопрудном бульваре, пройдут лекции, посвящённые Олимпиаде, которая прошла в столице в 1980 году. Об этом сообщили на официальном сайте мэра города.

Alexandr Yakovlev/Global Look Press

12 июля в 16:00 все желающие смогут узнать, как иллюстратор детских книг Виктор Чижиков создавал символ Игр — олимпийского мишку. На лекции также расскажут, как сшитый из 150 квадратных метров прорезиненной ткани восьмиметровый медведь смог летать. Посетителям покажут фарфоровые, пластмассовые и деревянные игрушки, которые выпускали по утверждённым эскизам в СССР.

Вторая лекция пройдет в 16:00 13 июля. На ней посетители узнают об одежде, которую посвятили Олимпиаде-80, и о том, как проведение турнира в Москве повлияло на советскую моду.

«В представленной коллекции можно будет увидеть, например, полюбившуюся советским гражданам синтетическую финскую куртку, а лектор Валерий Архипов предстанет перед посетителями в одном из пиджаков, сшитых иностранными производителями специально для судей Олимпиады-80», — говорится в сообщении.

Кроме того, на Чистопрудном бульваре по будням с 12:00 до 20:00 и по выходным и праздникам с 12:00 до 21:00 работает ретроэкспозиция. Её проводят в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!», который будет работать до 8 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, Мосгорнаследие в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» в июле проведёт на своих площадках тематические экскурсии и мастер-классы. Все желающие смогут научиться делать поделки или почувствовать себя реставратором. Ведомство подготовило программы для детей различных возрастов, а также для взрослых.