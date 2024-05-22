Берлин, 22 мая, 2024, 05:48 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Анналена Бербок поддержала инициативу министерства обороны ФРГ увеличить помощь Украине на €3,8 млрд в текущем финансовом году. Об этом она заявила в интервью немецкой газете Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Анналена Бербок

«Я полностью согласна в этом с министром обороны. И не только с ним, но и с министром внутренних дел. Нам нужен бюджет на обеспечение безопасности», — ответила Бербок на соответствующий вопрос.

Глава немецкого МИД сослалась на изменившуюся ситуацию с безопасностью в Европе. В данном случае это должно быть отражено в бюджете, на такие цели требуется много денег, заключила Бербок.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая стало известно, что министерство обороны Германии запросило дополнительные 3,8 млрд евро на помощь Украине в рамках 2024 года. Кроме того, ожидается, что в следующем финансовом году бундесвер запросит для помощи Киеву рекордную сумму в размере 15 млрд евро.

Страны Запада поставили Украине условие не применять поставленное ими оружие против России, заявил 1 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, в июле Киев получит боеприпасы для зенитных пушечных комплексов Gepard. Шольц заверил, что ФРГ будет избегать односторонних шагов при последующих поставках оружия на Украину.

У Запада нет такого «супероружия», поставка которого ВСУ переломила бы негативные для киевской армии тенденции на поле боя, подчеркнул 20 мая постпред России при ООН Василий Небензя. Мирное урегулирование конфликта на Украине ещё возможно, для этого Запад должен перестать поставлять в Киев вооружения, а власти Украины — выполнить требования, поставленные перед началом специальной военной операции, добавил дипломат.