Москва, 22 июля, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова посоветовала президенту Франции Эммануэлю Макрону искупаться в Сене после того, как Париж отказал некоторым российским журналистам в праве освещать летние Олимпийские игры.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова

«Пока Макрон не исполнит обещанного и не искупается в Сене, уважения к правде, чести и законности от этого режима ждать нечего», — заявила дипломат в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».

Так, французские власти отказали журналисту «Известий» в шенгенской визе из-за якобы угрозы внутренней безопасности, а корреспонденту «Известий» пока не дали никакого ответа, хотя документы на визу подали ещё 13 мая.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен в этой связи объяснил отказ некоторым российским журналистам в праве освещать Олимпийские игры в Париже якобы мерами предосторожности. Французский министр добавил, что после проверки, проведённой спецслужбами, отказ получили 4340 человек.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня в СМИ появилась информация о том, что в Сену попали примерно 50 млн литров сточных вод. Они сливались в реку в течение нескольких недель в мае. Специалисты неправительственной организации Surfrider сообщили также о повышенном содержании болезнетворных фекальных бактерий в реке. При этом экологи отметили, что качество воды в реке не соответствует нормам для купания.

После этой информации президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил готовность искупаться в Сене перед началом Олимпиады. Церемония открытия Игр состоится на реке Сене.

Мэр Парижа Анн Идальго 11 июля пообещала сдержать обещание искупаться в Сене, чтобы продемонстрировать, что вода в реке чистая и подходит для спортивных заплывов.

Пресс-секретарь президента Франции сообщил 20 июля, что Макрон не будет купаться в Сене до открытия Олимпиады в Париже. В отличие от французского лидера мэр Парижа 17 июля, как и обещала, искупалась в реке Сене. Министр спорта Амели Удеа-Кастера также искупалась в Сене в компании с многократным чемпионом Паралимпийских игр в Токио, триатлонистом Алексисом Анкинканом.

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Допущенные к играм российские спортсмены выступят на Олимпиаде в нейтральном статусе.