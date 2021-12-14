Париж, 14 декабря, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Церемония открытия летних Олимпийских игр — 2024 в Париже состоится на реке Сене, сообщается 14 декабря в аккаунте оргкомитета в Twitter.

Жорж-Пьер Сёра. Сена на острове Гранд-Жатт. 1888

«На реке Сене — самая зрелищная и доступная церемония открытия в истории Олимпийских игр. Открыта для всех, открыта для вас», — говорится в сообщении.

На реке планируется организовать парад из 160 лодок, которые будут перевозить делегации стран-участниц ОИ. Со всего мира на Игры приедут 10,5 тыс. спортсменов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Франции началась подготовка к испытаниям электрических аэромобилей, которые планируют использовать на двух туристических маршрутах во время Олимпийских игр 2024 года.

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