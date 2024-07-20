Париж, 20 июля, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон не будет купаться в Сене до открытия Олимпийских игр в Париже, сообщил 20 июля пресс-секретарь французского лидера изданию Le Monde.

Thomas Padilla/AP/TASS

«Он не говорил, что собирается плавать до Олимпийских игр. Он говорил, что пойдёт плавать, и всегда демонстрировал уверенность в этом», — сказал он.

В отличие от Макрона мэр Парижа Анн Идальго 17 июля, как и обещала, искупалась в реке Сене. Ранее она заявляла, что таким образом намерена подтвердить экологическую безопасность водоёма для участников Олимпийских игр. Купание в Сене было запрещено ещё в 1923 году из-за ухудшившегося качества воды. В августе 2023 года были отменены тестовые соревнования по плаванию в этой реке из-за сомнений в качестве её вод.

Искупалась в Сене и министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. Компанию ей составил многократный чемпион Паралимпийских игр в Токио триатлонист Алексис Анкинкан.

1 июня французские СМИ информировали, что из-за неисправности систем на насосной станции в Сену попали примерно 50 млн литров сточных вод. Они сливались в реку в течение нескольких недель в мае. На плохой запах от Сены пожаловались жители коммуны Конфлан-Сент-Онорин. После этого президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что готов искупаться в Сене перед началом Олимпиады.

Олимпийские игры в Париже откроются 26 июля. Церемония состоится в акватории Сены. На реке планируют организовать парад из 160 лодок, которые будут перевозить делегации стран — участниц Олимпиады.