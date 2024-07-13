Париж, 13 июля, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупалась в Сене, чтобы подтвердить пригодность реки к проведению олимпийских соревнований по плаванию.

Zuma\ТАСС

«Обещание выполнено!» — написала она в соцсети X, сопроводив пост фотографиями и видео заплыва.

Компанию ей составил многократный чемпион Паралимпийских игр в Токио триатлонист Алексис Анкинкан.

«Я очень рада, обещание сдержано, пари выполнено. Вода прохладная, но приятная, 20 градусов», — заявила она журналистам, вернувшись на берег.

Как передавало ИА Регнум, 1 июня появилась информация, что из-за неисправности систем на насосной станции в Сену попали примерно 50 млн литров сточных вод. Они сливались в реку в течение нескольких недель в мае. На плохой запах от Сены пожаловались жители коммуны Конфлан-Сент-Онорин.

Специалисты неправительственной организации Surfrider заявили о повышенном содержании болезнетворных фекальных бактерий в реке. В свою очередь экологи отметили, что качество воды в Сене не соответствует рекомендуемым для купания нормам.

После этого президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что готов искупаться в Сене перед началом Олимпиады, которая пройдёт в Париже с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия Игр состоится на реке Сене.

11 июля мэр Парижа Анн Идальго подтвердила, что сдержит обещание искупаться в Сене, чтобы продемонстрировать, что вода в реке чистая и подходит для спортивных заплывов. Она пообещала искупаться в реке на следующей неделе. Мэр утверждает, что соревнования по плаванию пройдут «в очищенной воде».