Москва, 22 июля, 2024, 02:25 — ИА Регнум. Певец Shaman прокомментировал снятие президента США Джо Байдена с предвыборной гонки. Исполнитель написал в Telegram-канале, что Байден принял такое решение после его выступления у американского посольства в Москве.

Василий Иванов ИА REGNUM Ярослав Дронов

«Родные, мы спели «Я РУССКИЙ» у посольства США. Байден снялся с президентской гонки», — написал российский певец.

Подписчики с восторгом отреагировали на такой посыл.

Как сообщало ИА Регнум, у посольства США в центре Москвы 19 июля состоялся сольный концерт-митинг певца Ярослава Дронова (Shaman).

Нынешний глава Белого дома и соперник кандидата на выборах президента Дональда Трампа Джо Байден 21 июля заявил, что выходит из гонки. О своём решении он информировал в соцсетях.

Чёрным днём для Киева и Европы стало решение Байдена сняться с выборов главы государства, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров.

Дональд Трамп заявил, что его соперник на выборах Джо Байден с «полным позором» покинул президентскую гонку.

Что бы ни происходило в Америке, любые процессы и разыгрывание сценариев с выборами президента, уход из гонки Байдена — это внутреннее дело США. Россия ни при каких обстоятельствах не вмешивается в их внутреннюю жизнь и выборы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.