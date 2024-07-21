Вашингтон, 21 июля, 2024, 23:23 — ИА Регнум. Кандидат-республиканец в президенты США Дональд Трамп заявил, что глава Белого дома и его соперник на выборах Джо Байден с «полным позором» покинул президентскую гонку.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

Трамп признал, что Байдена защищали и поддерживали «вашингтонский истеблишмент, ненавидящие США СМИ и коррумпированное глубинное государство». По его мнению, они сделали всё, что могли.

«Сделали всё, чтобы защитить Байдена, но он только что с полным позором вышел из гонки», — говорится в обращении бывшего президента Соединённых Штатов, распространенном через смс-рассылку.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. При этом он решил, что продолжит исполнять полномочия до конца нынешнего срока. О своём решении американский лидер объявил в специальном обращении в социальных сетях. Подробнее о причинах своего решения он обещал рассказать позднее.

Трамп прокомментировал выход Байдена из президентской гонки, назвав его «худшим президентом в истории страны».

Бизнесмен-миллиардер Илон Маск после выхода Байдена из предвыборной гонки заявил, что демократы боятся экс-президента Дональда Трампа потому, что он «не является марионеткой».

Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон считает, что Джо Байден должен немедленно уйти в отставку после объявленного им выхода из гонки за кресло главы Белого дома.