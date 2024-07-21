В Совфеде заявили, что выход Байдена из гонки стал чёрным днём для Украины
Сенатор Джабаров: выход Байдена из гонки стал чёрным днём для Украины и Европы
Москва, 21 июля, 2024, 23:43 — ИА Регнум. Чёрным днём для Киева и Европы стало решение президента США Джо Байдена сняться с выборов главы государства. Об этом 21 июля заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров.
«Сегодня чёрный день для (главы киевского режима Владимира. — Прим. ред.) Зеленского и Европы, они не любят (экс-президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа», — цитирует сенатора агентство «Прайм».
Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки, но продолжит исполнять полномочия до конца нынешнего срока.
Заявление президента США о снятии своей кандидатуры с выборов вызывает много вопросов, поскольку непонятно, самостоятельно ли Байден принимал решение, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Весь мир работает с опубликованным от имени президента США документом. При этом само заявление не было устным, голосовым или сделанным в присутствии журналистов, указала дипломат.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что глава Белого дома и его соперник на выборах Джо Байден с «полным позором» покинул президентскую гонку. По словам республиканца, Байдена защищали и поддерживали «вашингтонский истеблишмент, ненавидящие США СМИ и коррумпированное глубинное государство». Они сделали всё, что могли, заключил Трамп.