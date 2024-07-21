Москва, 21 июля, 2024, 23:43 — ИА Регнум. Чёрным днём для Киева и Европы стало решение президента США Джо Байдена сняться с выборов главы государства. Об этом 21 июля заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Сегодня чёрный день для (главы киевского режима Владимира. — Прим. ред.) Зеленского и Европы, они не любят (экс-президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа», — цитирует сенатора агентство «Прайм».

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки, но продолжит исполнять полномочия до конца нынешнего срока.

Заявление президента США о снятии своей кандидатуры с выборов вызывает много вопросов, поскольку непонятно, самостоятельно ли Байден принимал решение, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Весь мир работает с опубликованным от имени президента США документом. При этом само заявление не было устным, голосовым или сделанным в присутствии журналистов, указала дипломат.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что глава Белого дома и его соперник на выборах Джо Байден с «полным позором» покинул президентскую гонку. По словам республиканца, Байдена защищали и поддерживали «вашингтонский истеблишмент, ненавидящие США СМИ и коррумпированное глубинное государство». Они сделали всё, что могли, заключил Трамп.