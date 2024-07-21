Анкара, 21 июля, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Запад оказывает давление на главу правительства Венгрии Виктора Орбана и пытается отстранить страну от председательства в Евросоюзе, заявил 21 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого приводит телеканал TRT.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Орбана начали усиленно критиковать, в том числе за поездку в Москву. Господин Орбан был в Китае, и его точно так же критиковали. Он посетил встречу в Шуше (Азербайджан), и его опять критиковали», — сказал Эрдоган.

По его словам, на Западе пытаются придумать, как отстранить Венгрию от председательства в Евросоюзе.

Ранее агентство Bloomberg информировало, что министры Швеции, Финляндии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы намерены отказаться от посещения Венгрии в рамках председательства страны в Совете ЕС из-за недавнего визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию. Это решение, отметил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, может говорить о том, что у этих государств «дурной вкус».

Он заявлял, что отказ руководства Евросоюза от переговоров с Венгрией и угроза бойкотом не заставят Будапешт прекратить мирную миссию по урегулированию конфликта на Украине. Все провоенные политики Европы высказались против этой мирной миссии сразу после её начала, признал он.

Как передавало ИА Регнум, после визита в Москву 5 июля премьер-министр Венгрии обратился к Европейскому союзу с призывом взять на себя инициативу по «продвижению» прекращения огня в зоне украинского конфликта. По мнению главы венгерского правительства, после его переговоров с российским лидером шансы на такое перемирие и начало мирных переговоров стали выше.

Однако депутаты Европарламента (ЕП) 17 июля большинством голосов приняли резолюцию о продолжении поддержки Украины в конфликте с Россией, где отдельный пункт посвящён критике дипломатических визитов Орбана в Россию и Китай.