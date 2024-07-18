Будапешт, 18 июля, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Решение стран Прибалтики, а также Швеции, Финляндии и Польши отказаться от посещения Будапешта для неформальных встреч ЕС может говорить о том, что у этих государств «дурной вкус», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

РИА Новости / Алексей Майшев

«У них может быть дурной вкус. В Венгрии весело и здорово, так что им следовало приехать и получать удовольствие», — сказал Сийярто, слова которого приводят «Известия».

Ранее агентство Bloomberg информировало, что министры Швеции, Финляндии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы намерены отказаться от посещения Венгрии в рамках председательства страны в Совете ЕС из-за недавнего визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию.

Сийярто уже заявлял, что отказ руководства Евросоюза от переговоров с Венгрией и угроза бойкотом не заставят Будапешт прекратить мирную миссию по урегулированию конфликта на Украине. Все провоенные политики Европы высказались против этой мирной миссии сразу после её начала, признал он.

Тем временем депутаты Европарламента (ЕП) 17 июля большинством голосов приняли резолюцию о продолжении поддержки Украины в конфликте с Россией, где отдельный пункт посвящён критике дипломатических визитов Орбана в Россию и Китай.

Как передавало ИА Регнум, после визита в Москву 5 июля премьер-министр Венгрии обратился к Европейскому союзу с призывом взять на себя инициативу по «продвижению» прекращения огня в зоне украинского конфликта. По мнению главы венгерского правительства, после его переговоров с российским лидером шансы на такое перемирие и начало мирных переговоров стали выше.

Орбан проявил политическую волю к диалогу, что Москва воспринимает крайне позитивно, прокомментировал в свою очередь визит венгерского премьера в РФ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.