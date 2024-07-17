Венгрия не откажется от мирной миссии из-за угроз от ЕС, сообщил Сийярто
Сийярто: угрозы Евросоюза не заставят Венгрию отказаться от мирной миссии
Будапешт, 17 июля, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Отказ руководства Евросоюза от переговоров с Венгрией и угроза бойкотом не заставят Будапешт прекратить мирную миссию по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 17 июля заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.
Он отметил, что все провоенные политики Европы высказались против этой мирной миссии сразу после её начала.
«Они угрожали нам бойкотом, отказом от переговоров друг с другом, угрожали игнорированием. Знаете, такого рода нападки не разубеждают нас продолжать мирную миссию. Они побуждают нас приложить больше усилий для содействия мирному урегулированию этой войны на Украине», — приводит Lenta.ru слова министра.
Сийярто добавил, что правительство уже привыкло к подобным нападкам.
Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил несколько зарубежных визитов с целью найти пути урегулирования конфликта на Украине. Премьер Венгрии побывал в Киеве, где встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским, затем 5 июля провёл переговоры в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. После визитов в Киев и Москву Орбан встретился в Пекине с лидером КНР Си Цзиньпином.
После визита в Россию Орбан обратился к Европейскому союзу с призывом взять на себя инициативу по «продвижению» прекращения огня в зоне украинского конфликта. По мнению главы венгерского правительства, после его переговоров с российским лидером шансы на такое перемирие и начало мирных переговоров стали выше.
Как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Орбан проявил политическую волю к диалогу, что Москва воспринимает крайне позитивно.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отмечал, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине начнутся тогда, когда США, Евросоюз и Китай вместе выступят за установление мира в этой стране. Виктор Орбан решил достигнуть этой цели, отправившись с миротворческой миссией в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон, заявил Сийярто.
Президент России Владимир Путин подчёркивал, что Москва всегда выступала за мирное и политико-дипломатическое разрешение украинского кризиса, который возник в результате бесцеремонной политики США и их сателлитов.
Российский лидер исключил прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые будут приемлемы для России.