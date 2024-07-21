Москва, 21 июля, 2024, 11:52 — ИА Регнум. До 240 бойцов и более 60 единиц техники уничтожены в результате ракетного удара российских войск по двум воинским эшелонам ВСУ в районе станции Барвенково в Харьковской области. Кадры удара опубликованы 21 июля в Telegram-канале Минобороны РФ.

Кадр из видео

На кадрах видны вспышки взрывов, а также момент поражения цели одной из ракет.

Групповой удар по двум воинским эшелонам, в составе которых было по 20 платформ, нанесли расчёты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Эшелоны перевозили личный состав и военную технику подразделений 41-й механизированной бригады ВСУ.

В Минобороны уточнили, что в числе уничтоженной техники 14 американских бронеавтомобилей MaxxPro, десять канадских бронированных машин Senator, семь бронетранспортёров, две боевые разведывательные машины, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и свыше 20 грузовиков. Беспилотники «Орлан-10» контролировали результаты огневого поражения.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения расчётом комплекса «Искандер» двух боевых машин Patriot и радиолокационной станции «Жираф» в Одесской области.

Как сообщало ИА Регнум, ВС России применяют комплексы «Искандер» для ударов по важнейшим объектам противника на дальностях до 500 км. Так, 9 июля Минобороны информировало об ударе расчёта ОТРК по колонне ВСУ в Сумской области. В результате украинские войска лишились склада артиллерийских боеприпасов, 20 военных автомобилей, до 65 бойцов.

В начале июля сообщалось об уничтожении пяти истребителей Су-27 ВСУ на аэродроме Миргород под Полтавой. В конце июня в Одесской области был поражён зенитный ракетный комплекс С-300ПС, а на временно оккупированной ВСУ части Запорожской области — эшелон с военной техникой.