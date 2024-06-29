Москва, 29 июня, 2024, 03:27 — ИА Регнум. Российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» уничтожил в Одесской области зенитный ракетный комплекс Вооружённых сил Украины. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщили в Министерстве обороны.

MOD Russia/Global Look Press

«По вскрытой позиции зенитного ракетного комплекса ВСУ С-300ПС расчётом ОТРК «Искандер» ВС РФ нанесён ракетный удар. Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение цели», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в результате удара украинские войска потеряли радиолокационную станцию РПН, низковысотный обнаружитель и кабину боевого управления.

Как передавало ИА Регнум, 28 июня Вооружённые силы России также уничтожили украинскую ракетную установку M270 A1 MLRS американского производства в Харьковской области. В Минобороны добавили, что в результате удара также уничтожены транспортно-заряжающие автомобили с боекомплектом.

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что за неделю Вооружённые силы Украины в боях с группировкой войск «Запад» потеряли 3230 военнослужащих, а также четыре боевые бронированные машины, четыре машины РСЗО «Град» и 24 орудия полевой артиллерии, из которых шесть — производства США.