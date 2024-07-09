Москва, 9 июля, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» Вооружённых сил России нанёс удар по выявленной разведкой колонне украинских боевиков в населённом пункте Стецковка в Сумской области. Об этом 9 июля сообщило Министерство обороны.

ИА Регнум

«Расчёт ОТРК «Искандер-М» нанёс ракетный удар по вскрытой разведкой колонне ВСУ в населённом пункте Стецковка Сумской области», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что в результате этого украинские войска лишились склада артиллерийских боеприпасов, 20 военных автомобилей для перевозки боеприпасов и живой силы, а также до 65 бойцов.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля в Минобороны рассказали об уничтожении трёх пусковых установок РСЗО HIMARS ВСУ производства США, которые киевский режим применял для атак на Севастополь 23 июня. Отмечалось, что цели выявили российские операторы БПЛА.

Минобороны России 7 июля опубликовало кадры уничтожения двух американских пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ с помощью ОТРК «Искандер». В военном ведомстве уточнили, что пусковые установки и радиолокационную станцию «Жираф» уничтожили у города Южного в Одесской области.