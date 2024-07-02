Москва, 2 июля, 2024, 08:57 — ИА Регнум. Расчёты «Искандер-М» Вооружённых сил России групповым ракетным ударом уничтожили пять истребителей Су-27 ВСУ на аэродроме Миргород Полтавской области, сообщили 2 июля в Министерстве обороны РФ.

РИА Новости/Виталий Невар

«Расчётами ОТРК «Искандер-М» Вооружённых сил России нанесён групповой ракетный удар по стоянке самолётов ВСУ на аэродроме Миргород. Объективным контролем подтверждено уничтожение боевой авиационной техники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате было уничтожено пять действующих истребителей Су-27, ещё два, находившиеся на ремонте, получили повреждения.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские силы ПВО за неделю уничтожили в зоне спецоперации два украинских МиГ-29 и 589 беспилотников. Кроме того, они сбили шесть ракет ATACMS, восемь управляемых ракет американского ЗРК Patriot, произведённую в США противорадиолокационную ракету HARM и 61 снаряд различных реактивных систем залпового огня.

14 июня Конашенков заявил о двух сбитых украинских МиГ-29 и двух вертолётах Ми-8 за неделю. Российские бойцы также в ходе ударов по аэродромам уничтожили Су-27 и Су-25 ВВС Украины. Средства ПВО сбили за это время 465 беспилотников, 13 ракет ATACMS, три ракеты Patriot, две ракеты HARM, две противокорабельные ракеты «Нептун», восемь произведённых во Франции авиабомб Hammer и JDAM, 46 снарядов различных РСЗО.