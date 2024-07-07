Москва, 7 июля, 2024, 09:33 — ИА Регнум. Расчёт оперативно-тактического комплекса «Искандер» уничтожил две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot ВСУ в зоне проведения спецоперации. Кадры нанесения удара опубликованы 7 июля в Telegram-канале Минобороны России.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

В ведомстве уточнили, что две пусковые установки и радиолокационная станция «Жираф» уничтожены в районе города Южное Одесской области.

Российские военные регулярно уничтожают комплексы Patriot, которые ВСУ получают от союзников Киева на Западе. В апреле британский журнал The Economist сообщал, что ВС РФ уничтожили «некоторые из поставленных Западом систем ПВО Patriot».

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 16 мая ВКС России, успешно применив гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», уничтожили комплекс Patriot в Киеве. Западные СМИ отмечали, что Patriot безуспешно выпустил по ракете «Кинжал» 32 ракеты класса «земля — воздух» стоимостью около $3 млн каждая. Военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский пояснил, что уничтожению Patriot способствовали уникальные возможности гиперзвуковой ракеты «Кинжал» и тактика российских военных по обнаружению украинских систем ПВО.

В конце июня лидер киевского режима Владимир Зеленский признал, что поставленные Украине американские ЗРК Patriot оказались бессильны перед российскими корректируемыми авиационными бомбами (КАБ). Он добавил, что ВС России используют в зоне спецоперации тысячи КАБ. Сбивать их с помощью Patriot слишком дорого, кроме того, на все бомбы не хватит ракет.