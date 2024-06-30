Москва, 30 июня, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по месту разгрузки эшелона с военной техникой украинской армии в Запорожской области. Об этом 30 июня сообщило Министерство обороны.

РИА Новости

«Расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанёс ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона с вооружением и военной техникой ВСУ», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что российские военные нанесли удар около населённого пункта Украинка на временно оккупированной ВСУ части Запорожской области.

В результате этого украинские войска лишились живой силы, зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», БМП-2, нескольких американских бронетранспортёров М113, а также топливозаправщиков и другого грузового автомобильного транспорта.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня в оборонном ведомстве рассказали об уничтожении ЗРК С-300ПС ВСУ в Одесской области ударом ОТРК «Искандер-М». Уточнялось, что украинские войска потеряли радиолокационную станцию РПН, низковысотный обнаружитель и кабину боевого управления С-300.

В Минобороны 28 июня сообщили об уничтожении американской ракетной установки M270 A1 MLRS и транспортно-заряжающих автомобили с боекомплектом. Для удара использовали ракетный комплекс «Искандер‑М».

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко 29 июня заявил, что в России может появиться версия для ракеты «Искандер-М» с увеличенной дальностью. Эксперт уточнил, что это может быть сделано в ответ на размещение США ракет средней и меньшей дальности (РСМД) у российских границ.