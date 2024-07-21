Москва, 21 июля, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Со всеми пострадавшими в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» после их лечения будут проведены судебно-медицинские экспертизы. Об этом говорится в одном из судебных постановлений.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«После окончания лечения потерпевших и получения всех медицинских документов назначить и провести им судебно-медицинские экспертизы; получить заключения по ранее назначенным судебным экспертизам», — указано в официальных судебных документах, которые приводят «Известия».

Также 19 июля суд продлил срок следствия по делу о теракте в «Крокусе» до 22 сентября.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта террористы напали на «Крокус Сити Холл», открыв огонь по людям, а затем устроив пожар в концертном зале. В результате теракта погибли 144 человека, пострадал 551 человек.

Четверых непосредственных исполнителей теракта задержали недалеко от украинской границы. В общей сложности по этому делу были арестованы 18 человек из 20 обвиняемых.

Суд признал по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» потерпевшими более 1,7 тыс. человек. 17 июля помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что трое пострадавших при теракте остаются в больницах в состоянии средней тяжести.

По словам директора ФСБ Александра Бортникова, целью заказчиков было нанесение ущерба отношениям России со странами СНГ за счёт религиозного и национального факторов.