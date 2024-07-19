Москва, 19 июля, 2024, 03:26 — ИА Регнум. Суд продлил срок следствия по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» до 22 сентября Об этом говорится в официальных документах.

Иван Шилов ИА Регнум Терракт, Крокус Сити Холл

«Срок предварительного следствия продлён…до 22 сентября 2024 года», — передаёт «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, 16 июля глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что теракт в «Крокус Сити Холле» организовала интернациональная команда с представителями разных стран. Он уточнил, что некоторые граждане России также стали членами этой группы.

17 июля помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что трое пострадавших при теракте остаются в больницах в состоянии средней тяжести.

Теракт в «Крокусе» произошёл 22 марта. Нападавшие ворвались в холл, стали стрелять по людям, а затем подожгли зрительный зал. В результате инцидента погибли 145 человек, включая шестерых детей, ещё более 500 человек пострадали. По словам директора ФСБ Александра Бортникова, целью заказчиков было нанесение ущерба отношениям России со странами СНГ за счёт религиозного и национального факторов.

Исполнителей теракта 23 марта задержали в Брянской области, они направлялись в сторону границы с Украиной. Связь террористов с украинскими националистами удалось доказать. Басманный суд Москвы арестовал 18 фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Суд продлил всем срок ареста до 22 августа.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия достанет всех причастных к теракту в подмосковном концертном зале, не только непосредственных исполнителей, но и заказчиков.