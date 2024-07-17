Москва, 17 июля, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Трое пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» остаются в больницах в состоянии средней тяжести, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

РИА Новости/Кирилл Каллиников

«Трое пострадавших при теракте в «Крокусе» продолжают лечение в стационарах, их состояние оценивается врачами как средней тяжести. Их состояние оценивается врачами как средней тяжести, динамика положительная», — сказал Кузнецов журналистам.

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