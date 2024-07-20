Москва, 20 июля, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Средства ПВО РФ в минувшие сутки сбили две ракеты ATACMS и 74 украинских беспилотника, сообщило 20 июля Министерство обороны.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

Более трети дронов были сбиты над территорией России, сказано в сообщении в Telegram-канале министерства.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 74 беспилотных летательных аппарата самолётного типа, в том числе 27 над территорией Российской Федерации», — отметило Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, также 20 июля Минобороны сообщило об уничтожении двух пусковых установок и радиолокационной станции комплекса Patriot. Российские войска в указанный период улучшили положение на западном, южном, центральном и восточном направлениях. Совокупные потери ВСУ в минувшие сутки составили до 1895 человек.

Ранее в этот же день ведомство проинформировало, что в течение ночи российские войска нейтрализовали 27 беспилотников ВСУ самолётного типа над территорией страны. 26 дронов были уничтожены и перехвачены над территорией Ростовской области, ещё один — над Смоленской областью.