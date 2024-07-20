Москва, 20 июля, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Подразделения группировок «Запад», «Юг», «Центр» и «Восток» ВС России за минувшие сутки улучшили положение в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил 20 июля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он уточнил, что на западном направлении российские военные улучшили положение по переднему краю в ходе боёв у Песчаного, Петропавловки и Берестового в Харьковской области, Торского и Красного Лимана в ДНР, а также у Червоной Дибровы в ЛНР. Кроме того, они отразили две контратаки украинских штурмовиков. Потери ВСУ на этом направлении составили до 540 бойцов.

Подразделения «Южной» группировки продолжили занятие более выгодных рубежей. Противник потерпел поражение у Григоровки, Красногоровки, Зализнянского, Константиновки, Часова Яра и Райгородка в ДНР. Российские военные отразили две контратаки противника и уничтожили два полевых склада боеприпасов. Украинские войска потеряли до 640 бойцов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение противнику в боях под Торецком, Новгородским, Розовкой, Прогрессом и Новосёловкой Первой в ДНР. Они отразили восемь контратак и уничтожили на своём направлении до 280 бойцов ВСУ.

«Восточная» группировка войск заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение противнику в районе Времевки, Макаровки, Сторожевого, Водяного, Разлива и Октября в ДНР. Украинские силы потеряли до 110 бойцов.

Конашенков добавил, что подразделения «Северной» группировки вели бои и нанесли поражение противнику у Волчанска, Старицы, Малых Проходов и Липцов в Харьковской области, а также отразили три контратаки. ВСУ потеряли до 185 бойцов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение украинским формированиям у Каменского, Белогорья, Мирного и Пятихаток в Запорожской области. ВСУ потеряли до 140 бойцов.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ за неделю с 13 по 19 июля потеряли в зоне спецоперации до 13 075 военных. Самые большие потери украинская армия понесла в боестолкновениях с подразделениями группировок войск «Запад» и «Юг»: 3920 и 3930 соответственно, констатировал накануне Конашенков.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 19 июля заявил, что ВСУ при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу реки потеряли до 5 тыс. военных, при этом значительная часть осталась на дне. За все время попыток высадки на левый берег украинская армия задействовала более 10 тыс. боевиков, добавил Сальдо.

Тела погибших украинских бойцов каждый день прибивает течением к правому берегу Днепра в районе Херсона, рассказали в пророссийском подполье.