Москва, 20 июля, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили две пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 комплекса Patriot, сообщил на брифинге 20 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — сказал он.

По его словам, удар был нанесён оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России.

Кроме того, российские военные поразили скопление живой силы и военной техники противника в 113 районах.

Как передавало ИА Регнум, Конашенков 12 июля проинформировал, что ВС РФ в течение недели уничтожили 10 пусковых установок ВСУ, снабжённых радарами. В том числе они нейтрализовали комплекс Patriot, четыре С-300ПС и два ЗРК HAWK.

Минобороны РФ также опубликовало видео, как бойцы расчёта комплекса «Искандер» уничтожают две боевые машины Patriot и радиолокационную станцию «Жираф». Это вооружение ВСУ находилось на территории Одесской области.

Для защиты воздушного пространства Украины нужны 25 зенитных ракетных комплексов Patriot, заявил 15 июля глава киевского режима Владимир Зеленский.