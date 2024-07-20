Москва, 20 июля, 2024, 07:58 — ИА Регнум. Военнослужащие ночью 20 июля нейтрализовали 27 украинских беспилотников над двумя регионами России, сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

В ведомстве отметили, что противник пытался совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 26 беспилотников над территорией Ростовской области, ещё один БПЛА — в Смоленской области.

Как сообщало ИА Регнум, в течение ночи 19 июля ВС России поразили 11 БПЛА над Курской областью. Ещё три дрона сбили в Белгородской области, пять вражеских коптеров — над территорией Республики Крым и акваторией Чёрного моря.

Российские военные за неделю с 13 по 19 июля уничтожили средствами ПВО три истребителя МиГ-29 ВСУ, восемь американских оперативно-тактических ракет ATACMS и десять французских управляемых авиабомб Hammer в зоне проведения спецоперации. Кроме того, сбили доработанную для поражения наземных целей зенитную управляемую ракету комплекса С-200, 44 реактивных снаряда HIMARS американского производства, а также 305 беспилотников, в том числе 94 — в воздушном пространстве на западе России.