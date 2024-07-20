Лондон, 20 июля, 2024, 08:32 — ИА Регнум. Если США разместят свои ракеты в Германии, Россия может принять ответные меры. Об этом 17 июля сообщил изданию Reuters аналитик Института исследования проблем мира и безопасности Ульрих Кюн.

Иван Шилов ИА Регнум Ракета GMLRS

«С точки зрения РФ, если вы разместите это оружие в Европе, оно может создать стратегический эффект [угрозу] — для российских командных центров, для политических центров, для аэродромов, взлётно-посадочных полос, где размещены российские стратегические бомбардировщики», — заявил он.

Эксперт отметил, что в качестве ответных мер Москва может разместить новые боеголовки, которые будут нацелены на США.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля Пентагон заявил, что в 2026 году США начнут размещать на территории Германии дальнобойные ударные системы, в том числе и гиперзвуковое оружие.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что причиной такого решения стала попытка спасти репутацию президента США Джо Байдена и сместить внимание с его провалов.

12 июля в ходе пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что размещение новых американских ракет на территории страны служит сдерживающим фактором, и это не приведёт к эскалации напряжённости в отношениях с Россией.

Однако, по мнению дипломата Константина Гаврилова, данное решение демонстрирует всему миру нацеленность США и Германии на подрыв международной безопасности.

В апреле замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что Россия ответит отказом от моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД), если власти США разместят эти системы в любом регионе мира, в том числе в азиатско-тихоокеанском и европейском направлении.

Осенью 2023 года официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что Вашингтон начал отработку действий по переброске в страны Европы ракетных систем, ранее запрещённых Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В частности, военно-морские силы США демонстративно задействовали комплекс пусковой установки МК-70 в манёврах, проводившихся в странах ЕС с участием американских союзников по НАТО.