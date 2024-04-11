Москва, 11 апреля, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Москва ответит отказом от моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД), если Вашингтон разместит такие системы в любом регионе мира, включая азиатско-тихоокеанское и европейское направления, заявил 11 апреля замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

ТАСС/ Ispr/Xinhua via ZUMA Wire

По его словам, в случае реализации планов США развернуть соответствующие ракеты, одним из элементов противодействия России станет пересмотр подхода к объявленному президентом РФ Владимиром Путиным одностороннему мораторию на развёртывание подобных систем.

«Как недавно обсуждалось в ходе визита министра иностранных дел РФ в Пекин, на двойное сдерживание мы должным ответить двойным противодействием», — сказал Рябков журналистам.

На уточняющий вопрос, станет ли причиной для пересмотра Россией её одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности появление подобных ракет США на их территории на острове Гуам, Рябков ответил утвердительно.

«Безусловно, конечно. Вопрос ставился нами всегда в плоскости того, что появление подобных систем в любом регионе. Если американские военные планировщики сочтут, что Гуам для них более удобен, соответственно, это будет неотложным и абсолютно понятным образом оцениваться, анализироваться, из этого будут делаться выводы и в Москве, и в Пекине, и в других столицах. Здесь разницы нет», — пояснил дипломат.

Замглавы российского МИД отметил, что настрой Вашингтона по размещению РСМД носит необратимый характер.

«Хотелось бы, чтобы обошлось без дальнейшего наращивания потенциала, который Соединёнными Штатами создавался упорно в последние годы именно в той сфере, которая раньше регулировалась Договором о запрете ракет средней и меньшей дальности», — указал он.

Как передавало ИА Регнум, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности действовал между США и Россией с 1987 года. Вашингтон обвинил Москву в нарушении документа из-за ракет 9М729, которые, по мнению американского руководства, должны быть уничтожены.

В августе Соединённые Штаты Америки прекратили действие ДРСМД, затем отказались от ратификации соглашения об адаптации Договора об обычных вооружённых силах в Европе, а также вышли из Договора по открытому небу.

27 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США начали отработку действий по переброске в страны Европы ракетных систем, ранее запрещённых Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По её словам, Военно-морские силы США демонстративно перешли к задействованию комплекса пусковой установки МК-70 в рамках манёвров, которые проводились в странах ЕС с подключением союзников Вашингтона по НАТО.