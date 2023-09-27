Москва, 27 сентября, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Соединённые Штаты начали отработку действий по переброске в страны Европы ракетных систем, ранее запрещённых Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом 27 сентября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

По её словам, военно-морские силы США демонстративно перешли к задействованию комплекса пусковой установки МК-70 в рамках манёвров, которые проводятся в странах ЕС с подключением союзников Вашингтона по НАТО.

«И, таким образом, Вашингтон приступил фактически к отработке действий по переброске на европейский театр военных действий ракетных систем, ранее запрещённых по целенаправленно разрушенному Вашингтоном Договору о РСМД», — сказала Захарова на брифинге.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в МИД РФ заявили, что с каждым годом военные учения, проводимые НАТО, носят всё более провокационный и агрессивный характер, причём намерено проводятся в основном вблизи российских границ.

Проведение Североатлантическим альянсом в 2024 году крупнейших после Холодной войны учений 16 сентября на полях ежегодной конференции начальников генштабов стран НАТО в Осло анонсировал глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр.