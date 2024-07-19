Москва, 19 июля, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Личная беседа президента России Владимир Путина и американского журналиста Такера Карлсона после интервью не была продолжительной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин и Такер Карлсон

«Общение после интервью было достаточно непродолжительным, это единственное, что я могу сказать», — сказал официальный представитель Кремля журналистам.

На просьбу прокомментировать слова журналиста, указавшего на вину Вашингтона в украинском конфликте, но вместе с тем назвавшего Россию «авторитарной страной», Дмитрий Песков ответил, что это «личное мнение господина Карлсона».

Накануне Такер Карлсон рассказал The Wall Street Journal, что после записи интервью с Путиным он пообщался с российским лидером без камер о конфликте на Украине. В беседе с изданием американский журналист обвинил Вашингтон в конфликте России и Украины, а также заявил, что российский президент «не демократ», а РФ — «авторитарная страна».

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля Карлсон опубликовал интервью с Владимиром Путиным. В ходе беседы, длившейся более двух часов, журналист задал российскому лидеру около 60 прямых и уточняющих вопросов. Экс-разведчик США Скотт Риттер назвал это интервью важным шагом на пути, который может остановить Запад от вступления в войну с Россией и спасти человечество.

Карлсон стал зеркалом общественного мнения США, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, интровертам-американцам было важно донести исторический аспект, так как сами они мало интересовались зарубежьем.

Карлсон, в свою очередь, заявил, что президент России Владимир Путин производит большее впечатление, чем глава США Джо Байден.