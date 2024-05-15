Вашингтон, 15 мая, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Бывший ведущий телеканала Fox News, журналист Такер Карлсон заявил, что президент России Владимир Путин производит большее впечатление, чем глава США Джо Байден. Своими мыслями он поделился в эфире сервиса Tucker Carlson Network.

Zuma\TASS Президент РФ Владимир Путин

«Путин интересный, умный, впечатляющий человек. В некоторых смыслах он впечатляет куда больше, чем Джо Байден», — сказал Карлсон.

Журналист отметил, что не стремился занять чью-либо сторону. Его целью являлось показать слушателям, каким человеком является российский президент. А выводы Карлсон предложил сделать самим.

Интервью Путина Карлсону опубликовали в ночь на 9 февраля. В двухчасовой беседе обсуждали украинский конфликт и отношения России с США, НАТО и Западом.

В США всячески пытались сорвать интервью. По словам журналиста, его пугали задержаниями. Адвокаты заявляли, что в случае встречи с Путиным американское правительство задержит его за нарушение санкций. Он также был уверен в слежке американских спецслужб. Ему и его команде поступали звонки от журналистов с вопросом о дате выхода интервью. Но эти люди не могли знать о готовящейся публикации.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал интервью Путина лекарством для Запада. По его словам, в интервью президент преподал отличный урок русской истории гражданам западных стран.

Карлсон стал зеркалом общественного мнения США, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, интровертам-американцам было важно донести исторический аспект, так как сами они мало интересовались зарубежьем.