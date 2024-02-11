Москва, 11 февраля, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Американский журналист Такер Карлсон является зеркалом общественного мнения в США, заявил 11 февраля в интервью журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/ТАСС Американский журналист Такер Карлсон

Он рассказал, что российский лидер Владимир Путин готовился к интервью и опирался в нём на глубокое знание истории, рассчитывая донести его до простых американцев через беседу с Карлсоном.

«Американцы очень большие интроверты, и они традиционно живут в своём мире, они мало интересуются зарубежьем, как ни странно, и они мало знают о зарубежье», — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что по этой причине было очень важно донести до американцев идеологию Путина.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 11 февраля Песков рассказал, что в Кремле ожидали «гонений» на Карлсона после интервью с Путиным, так и произошло. При этом журналист, скорее всего, понимал это, отметил пресс-секретарь президента. Он также заявил, что Такер после встречи с российским лидером явно стал более популярным.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер 9 февраля заявил, что интервью Карлсона с Путиным стало важным шагом на пути к спасению человечества. По его мнению, оно может предотвратить войну Запада с Россией. Эксперт назвал интервью лучшей картой по улучшению отношений Москвы и Вашингтона.