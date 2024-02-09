Вашингтон, 9 февраля, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону является важным шагом на пути, который может спасти человечество. Такое мнение в соцсети Х высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин даёт интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

«Это одно из самых важных интервью современной эпохи, потому что оно способно остановить Запад и Россию от вступления в войну, остановить Запад от совершения самоубийства», — добавил военный аналитик.

Риттер высоко оценил интервью, похвалив профессионализм Такера и отметив готовность российского лидера к диалогу. По его мнению, интервью представляет собой дорожную карту по улучшению отношений между США и Россией.

С его точки зрения, российский лидер предоставил бесценную информацию об истории России в контексте отношений с Украиной, а также продемонстрировал роль Запада в создании кризиса. Также, по словам Риттера, интервью открывает дверь в «русскую душу».

Как сообщало ИА Регнум, Карлсон опубликовал запись интервью с президентом России на своём официальном сайте 8 февраля в 18:00 (9 февраля 02:00 мск). Разговор длился 2 часа 7 минут 18 секунд. За время беседы журналист задал российскому лидеру около 60 прямых и уточняющих вопросов.

Также Такер Карлсон опубликовал видеозапись беседы с Владимиром Путиным на своём YouTube-канале. Примерно за семь часов с момента публикации количество просмотров интервью в социальной сети X (ранее Twitter) превысило 60 млн. Количество репостов записи с интервью президента России превысило 176 тыс., свыше 541 тыс. пользователей поставили ему отметку «нравится». Ещё через несколько часов количество просмотров достигло 70 млн.

В видеохостинге YouTube количество просмотров беседы Путина с Карлсоном превысило 2,4 млн, она заняла третье место в разделе трендов.

Ранее бывший разведчик морской пехоты США заявил, что американское общество столкнётся с информационной бомбой в связи с выходом интервью президента России. Риттер оценил деятельность Карлсона как журналистику, обнажающую неудобную правду.