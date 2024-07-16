* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Женева, Швейцария, 16 июля, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Управление ООН по правам человека расследует факт убийства российского пленного боевиками «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявила 16 июля «Известиям» официальный представитель управления Элизабет Троссел.

Александр Щербак/ТАСС

По её словам, управлению известно о видеозаписи расстрела российского военного, опубликованной батальоном «Азов», а также о статье в New York Times, в которой утверждается об убийствах сдавшихся российских военнослужащих.

«Управление ООН по правам человека расследует оба инцидента в соответствии со своей стандартной методологией мониторинга соблюдения прав человека», — сказала она.

Как передавало ИА Регнум, ранее немецкий медик из международного добровольческого отряда на Украине Каспар Гроссе рассказал The New York Times, что украинские нацисты застрелили раненого российского пленного, который просил о помощи. По его словам, раненый безоружный солдат переполз траншею и попросил помощи у отряда «международных добровольцев под руководством американца». Пока медики доставали бинты, два украинца по очереди выстрелили в русского. Позднее в соцсетях «Азова» появилось видео расстрела российского военнослужащего.

Обстоятельства расстрела российского военнослужащего будут расследованы, сообщил 16 июля Следственный комитет.

Убийство пленного бойца ВС России является нарушением Женевской конвенции, хотя ничего другого от азовцев никто и не ожидал, заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России генерал Апты Алаудинов. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, подчеркнул, что никакое помилование невозможно для нацистов, которые не щадят пленных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал членов украинского националистического формирования «Азов» фашистами и заявил, что их необходимо уничтожать.