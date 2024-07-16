* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 16 июля, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Обстоятельства расстрела российского военнослужащего, видео которого выложили в сеть боевики «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), будут расследованы, сообщила 16 июля пресс-служба Следственного комитета России в своём Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Следователи СК России будут расследовать обстоятельства расстрела российского военнослужащего», — сказано в сообщении ведомства.

Сотрудники ведомства, указывается в релизе, установят все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений.

Ранее немецкий медик из международного добровольческого отряда на Украине Каспар Гроссе рассказал The New York Times, что украинские нацисты застрелили раненого российского пленного, который просил о помощи. По его словам, раненый безоружный солдат переполз траншею и попросил помощи у отряда «международных добровольцев под руководством американца». Пока медики доставали бинты, два украинца по очереди выстрелили в русского.

Позднее в соцсетях «Азова» появилось видео расстрела российского военнослужащего. Убийство пленного бойца ВС России является нарушением Женевской конвенции, хотя ничего другого от азовцев никто и не ожидал, заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России генерал Апты Алаудинов.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, подчеркнул, что никакое помилование невозможно для украинских нацистов, которые не щадят российских пленных.