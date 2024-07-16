Москва, 16 июля, 2024, 09:55 — ИА Регнум. Никакое помилование невозможно для украинских нацистов, которые не щадят российских пленных. Об этом зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил 16 июля в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Медведев прокомментировал снятые и опубликованные формированием «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) кадры с убийством российского военнослужащего, взятого в плен. Он подчеркнул, что в подобных случаях нет места милосердию, гуманности и жалости к извергам.

«Не надо жалеть их, не надо! Никого! Они хоть кого-то помиловали? Только тотальные казни», — написал Медведев.

Он добавил, что для врага действует «право войны», и привёл строки из известного стихотворения Константина Симонова «Если дорог тебе твой дом» с призывом убивать нацистов столько раз, «сколько раз увидишь».

Как сообщало ИА Регнум, ранее командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России генерал Апты Алаудинов заявил, что расстрел пленных нарушает Женевскую конвенцию. Он добавил, что от украинских нацистов ничего другого и не ждали.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 июля прокомментировала публикацию The New York Times о расстреле раненого безоружного российского солдата. По её словам, зарубежные СМИ намеренно не замечают и замалчивают факты издевательств и зверств укронацистов.