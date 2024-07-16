* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 16 июля, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал членов украинского националистического формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) фашистами и заявил, что их необходимо уничтожать.

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Так он прокомментировал в разговоре с журналистами ранее опубликованную в Telegram-канале «Азова» видеозапись расстрела раненого военнослужащего ВС РФ.

«Фашисты есть фашисты, их надо уничтожать. Конечно, наши герои на передовой так и делают», — сказал Песков.

Журналисты также спросили пресс-секретаря президента, будет ли в России собираться судебная база по факту совершаемых ВСУ преступлений.

«Она собирается, причем собирается уже не первый год. Конечно, наши следователи работают, очень кропотливо собирают все эти факты абсолютно бесчеловечных зверств», — ответил Песков.

Как передавало ИА Регнум, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России генерал Апты Алаудинов ранее заявил, что убийство пленного бойца ВС России является нарушением Женевской конвенции. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, подчеркнул, что никакое помилование невозможно для нацистов, которые не щадят пленных.

Обстоятельства расстрела российского военнослужащего будут расследованы, сообщил 16 июля Следственный комитет. В июне председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что ведомство объявило в международный розыск 28 военачальников ВСУ. Кроме того, значительное число военнослужащих ВСУ было осуждено за различные преступления, а 32 из них приговорены к пожизненному лишению свободы, напомнил Бастрыкин.

Ранее в июле газета The New York Times сообщила о расстреле боевиками ВСУ раненого безоружного российского солдата. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту публикацию, отметила, что в большинстве случаев зарубежные СМИ намеренно не замечают и замалчивают факты издевательств и зверств нацистов.