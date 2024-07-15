* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 15 июля, 2024, 23:43 — ИА Регнум. Кадры убийства пленного российского военнослужащего, которые опубликовал «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), являются нарушением Женевской конвенции. Хотя ничего другого от азовцев никто и не ожидал, заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России генерал Апты Алаудинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата». Апты Алаудинов

«Это является нарушением Женевской конвенции. Другого мы, наверное, и не ожидали от таких сатанистов, как «Азов», которые изначально являются фашистами во всех своих проявлениях», — сказал он журналистам.

Генерал добавил, что произошедшее не вызвало у него удивления.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего «Азова» Андрея Богдана к 25 годам колонии строгого режима за расстрел российского военнопленного в марте 2022 года. Боевика признали виновным по пунктам «ж», «л» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство, совершённое организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти) и ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленным на оккупированной территории).

В декабре 2022 года обнародовали подробности расстрела представителями батальона «Азов» нескольких мирных жителей Мариуполя. О расправах сообщил Международный общественный трибунал по Украине.