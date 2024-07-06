Нью-Йорк, США, 6 июля, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Украинские военные застрелили раненого российского пленного, который просил о медпомощи, сообщил американской газете The New York Times (NYT) немецкий медик из международного добровольческого отряда на Украине Каспар Гроссе.

Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press

По его словам, раненый безоружный военный ВС России переполз траншею и попросил помощи у отряда «международных добровольцев под руководством американца», обращаясь к ним на смеси ломаного английского и русского.

«Наступили сумерки. Член команды искал бинты. Именно тогда, сказал Гроссе, один из солдат подковылял и выстрелил из своего оружия в торс русского солдата. Тот упал, всё ещё дыша. Другой солдат выстрелил в голову», — пишет издание.

Медик добровольческого отряда подчеркнул, что лично видел это, а также многие другие подобные убийства со стороны украинских военных. Так, Гроссе рассказал, как один из членов подразделения бросил гранату в российского солдата, который поднял руки.

NYT отмечает, что его рассказы о других эпизодах подкреплены заметками, видеозаписями и текстовыми сообщениями, которыми обменивались члены подразделения.

Как передавало ИА Регнум, ранее российские бойцы ликвидировали в зоне спецоперации португальского наёмника Рико Чавеса, который казнил русского солдата, который попал в плен. Чавес служил в составе неонацистского батальона «Карпатская сечь».

В июне президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств сообщил, что в плену на Украине находятся 1348 российских солдат и офицеров, а в России — 6465 военнослужащих ВСУ. Соотношение безвозвратных потерь России и Украины аналогично и также составляет примерно один к пяти, отметил российский лидер.

26 июня стало известно, что в Россию вернулись 90 российских военных, находившихся в плену Вооружённых сил Украины. Взамен Киеву передали 90 военнопленных ВСУ. Россия 31 мая в ходе обмена вернула из плена 75 военнослужащих, передав украинской стороне столько же бойцов ВСУ. До этого обмен военнопленными по формуле «100 на 100» состоялся 8 февраля.