Симферополь, 14 июля, 2024, 12:44 — ИА Регнум. В очереди перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края по состоянию на 10:00 мск стояли 700 машин. Время ожидания более двух часов. Об этом 14 июля сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.

РИА Новости/Макс Ветров

«В очереди со стороны Тамани находится 700 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», ― говорится в сообщении.

Сейчас ситуация начала улучшаться. В полдень в очереди на Крымском мосту со стороны Тамани оставались 540 транспортных средств. При этом выросла очередь со стороны Керчи. Проезда ожидают 95 транспортных средств.

Как сообщало ИА Регнум, в очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани по состоянию на 08:00 мск скопилось 600 автомобилей, ожидающих проезда. При этом у подъезда к мосту со стороны Керчи очереди из транспортных средств не было.

Вечером 12 июля движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрывали на 40 минут. Его приостанавливали в 20:50 мск и возобновили в 21:29 мск. Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Также движение автотранспорта по переходу временно перекрывали 6 июля на 16 минут, ночью 5 июля, а утром 1 июля более тысячи автомобилей ожидали проезда по Крымскому мосту.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что за шесть месяцев текущего года в Крыму отдохнули 2 млн туристов, показатель турпотока вырос на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. При этом 60,8% туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 31,7% добирались на полуостров при помощи железнодорожного транспорта.