Симферополь, 1 июля, 2024, 09:52 — ИА Регнум. Более 1 тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Отмечается, что в очереди со стороны Тамани находятся 913 транспортных средств, время ожидания составляет порядка трёх часов.

«В очереди со стороны Керчи находятся 165 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 30 июня у Крымского моста увеличили количество постов досмотра для устранения заторов. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко отметил, что с обеда зафиксировали увеличение транспортного потока со стороны Краснодарского края и Крыма через мост.

Утром 30 июня на подходах около Крымского моста со стороны Тамани скопилась очередь из более чем 400 автомобилей. Время ожидания проезда по мосту в этом направлении составило более двух часов.