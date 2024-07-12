Симферополь, 13 июля, 2024, 00:44 — ИА Регнум. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостанавливали на 40 минут. Об этом 12 июля свидетельствуют данные, опубликованные в официальном Telegram-канале оперативной обстановки на мосту.

Наталия Судец ИА REGNUM Керчь. Вид с горы Митридат на город и Крымский мост. Май 2021 года

Крымский мост перекрыли для движения автотранспорта в 20:50 мск. Всех граждан, находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В 21:29 мск проезд автотранспорта по мосту снова открыли. Причины приостановки движения по мосту не уточняются.

По состоянию на 22:00 мск в очереди со стороны Керчи находится 341 транспортное средство, ожидание составляло около часа. Однако через два часа, в 00:00 мск, все затруднения для проезда с обеих сторон Крымского к досмотровым пунктам исчезли.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ночью 6 июля временно перекрывали движение автотранспорта по Крымскому мосту. Сообщение об остановке движения на мосту появилось в 00:29 мск. Через 16 минут движение автотранспорта по мостовому переходу было возобновлен.

До этого движение по Крымскому мосту перекрывали ночью 5 июля, а утром 1 июля более тысячи автомобилей ожидали проезда по Крымскому мосту.