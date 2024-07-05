Симферополь, 6 июля, 2024, 00:37 — ИА Регнум. Ночью 6 июля временно перекрыли движение автотранспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщили в Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

Всех, кто находится на мостовом переходе и в зоне досмотра, попросили соблюдать рекомендации сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие.

Сообщение об остановке движения на мосту появилось в 00:29 мск.

Через 16 минут движение автотранспорта по мостовому переходу было возобновлено.

Как сообщало ИА Регнум, на Кубани ночью 5 июля силами ПВО несколько украинских беспилотников были сбиты в небе над Приморско-Ахтарском. При падении обломков дронов были повреждены гражданские объекты в городе.

Утром 30 июня на подходах около Крымского моста со стороны Тамани скопилась очередь из более чем 400 автомобилей. Время ожидания проезда по мосту в этом направлении составило более двух часов.