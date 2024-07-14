Тамань, Краснодарский край, 14 июля, 2024, 08:46 — ИА Регнум. В очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани по состоянию на 08:00 мск скопилось 600 автомобилей, ожидающих проезда. Об этом утром 14 июля сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на мосту.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

«В очереди со стороны Тамани находятся 600 транспортных средств», — говорится в сообщении и уточняется, что время ожидания в очереди составляет порядка двух часов.

Отмечается, что у подъезда к мосту со стороны Керчи очереди из транспортных средств нет.

Как сообщало ИА Регнум, начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в реестр террористов и экстремистов в России) 13 июля заявил, что украинские боевики продолжат пытаться разрушить Крымский мост, потому что транспортный переход имеет для России символическое значение. По его утверждению, сегодня Крым для Москвы из «непотопляемого авианосца» якобы превратился в неудобную территорию.

Вечером 12 июля движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрывали на 40 минут. Движение приостанавливали в 20:50 мск и возобновили в 21:29 мск. Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.